ANP Sting treedt op in RTL Late Night

HILVERSUM - Sting treedt maandagavond op bij RTL Late Night. Hij zingt twee nummers en zal kort vertellen over zijn concert in Bataclan in Parijs, het afgelopen weekeinde.

Door ANP - 14-11-2016, 12:33 (Update 14-11-2016, 12:33)

Dat heeft een woordvoerder van RTL maandag gemeld. Het is het enige televisieoptreden dat de 65-jarige Brit in Nederland geeft. Wel geeft Sting voor een handvol Radio 2-luisteraars een concert in Club Ziggo. De zanger bracht vorige week een nieuw album uit, 57th & 9th.

Sting heropende afgelopen weekeinde de Parijse concertzaal Bataclan. Het podium was een jaar lang gesloten na de aanslagen op 13 november 2015. Tijdens een concert van de Eagles of Death Metal stormden terroristen het pand binnen en begonnen om zich heen te schieten, met 89 dodelijke slachtoffers als gevolg.

De Britse zanger geeft op 5 april 2017 een concert in AFAS Live. De verkoop voor dit optreden gaat eind deze week van start. Behalve Sting is maandagavond ook Angela Schijf te gast in RTL Late Night, samen met haar echtgenoot Tom Van Landuyt. Zij komen praten over het toneelstuk Kreutzersonate, dat door de Vlaamse rechtbank niet meer mag worden opgevoerd.