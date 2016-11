‘Publieke Omroep moet echt leren van Trump’

HILVERSUM - De Publieke Omroep moet leren van het feit dat Donald Trump tegen alle verwachtingen in de nieuwe president van de Verenigde Staten is geworden. Dat stelt voorzitter Shula Rijxman, de voorzitter van de raad van bestuur van de Publieke Omroep, maandag in een open brief in de Volkskrant.

Door ANP - 14-11-2016, 12:09 (Update 14-11-2016, 12:09)

Rijxman wil hierover het gesprek aangaan met de omroepen. In het stuk staan echter geen concrete plannen wat de Publieke Omroep dan precies gaat veranderen. De raad van bestuur was maandagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

“De campagne laat zowel de peilers als de media in verwarring achter”, schrijft Rijxman. “In de VS klinkt de kritiek op de ‘reguliere’ media nu luid. Namen ze de aanhang van Trump wel serieus?”

Alle geluiden

Ook in Nederland moeten media zich die discussie aantrekken, stelt Rijxman. “Ook hier speelt de vraag of de zogenaamde mainstream media wel weten wat er speelt op straat. Of ze het geluid van alle Nederlanders voldoende laten horen, of alleen dat van de hoogopgeleide kosmopolitische Nederlander.”

De Publieke Omroep moet er voor iedereen zijn, beklemtoont de raad van bestuur. “Het is onze taak om alle geluiden en visies in de samenleving serieus te nemen en te laten zien en horen.” Dit gebeurt nu niet genoeg, erkent Rijxman. “Ook ik stel mezelf de vraag of we alle geluiden serieus nemen en laten zien en horen. Of we wel de juiste onderwerpen agenderen in onze programma’s. Zeker in een tijd dat groepen Nederlanders tegenover elkaar lijken te staan, moet er een podium zijn waar ze zich tenminste met elkaar kunnen verstaan.”