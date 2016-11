Simpsons balen van uitkomen profetie Trump

LOS ANGELES - Animatieserie The Simpsons baalt ervan dat de eigen voorspelling uit 2000 dat Donald Trump ooit president van de Verenigde Staten zou worden uit is gekomen. In de openingsscène van de nieuwste aflevering schreef hoofdpersonage Bart op het schoolbord ‘Being right sucks’, een directe verwijzing naar de inmiddels veelbesproken aflevering met Trump.

Door ANP - 14-11-2016, 10:36 (Update 14-11-2016, 10:36)

De zeventiende aflevering van het elfde seizoen van de langlopende reeks speelt zich af in de toekomst. Lisa Simpson is president van de VS en moet de rotzooi opruimen die haar voorganger, reality-tv-ster Donald Trump, van het land en de wereld heeft gemaakt. Sommige recensenten noemden het de slechtste aflevering in lange tijd.

In het voorjaar van 2016, toen Trump daadwerkelijk de Republikeinse presidentskandidaat werd, blikten de makers terug op de aflevering. “Trump als president leek ons toen een logische stap richting het absolute dieptepunt”, stelde scenarist Dan Greaney toen aan The Hollywood Reporter.