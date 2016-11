Ere-Oscar voor Jackie Chan

LOS ANGELES - Jackie Chan heeft tijdens een filmgala in Los Angeles een ere-Oscar gekregen. De 62-jarige in Hongkong geboren acteur maakte bijna veertig jaar geleden zijn debuut in de film Hand of Death. Hij werkte sindsdien mee aan ruim tweehonderd films, niet alleen als acteur maar ook als stuntman, schrijver en regisseur.

14-11-2016

Chan heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in komische actiefilms, waarin een vechtsport, meestal kungfu, centraal staat. Hij werkte mee aan films als Police Story, The Cannonball Run, Rush Hour en Who am I?. In menige film deed hij zijn eigen stunts. Hij heeft daardoor in de loop der jaren elk bot in zijn lijf gebroken, zei hij eens. Als stuntman werkte hij mee aan films van de legendarische Bruce Lee.

In de jaren tachtig richtte hij een eigen productiebedrijf op, zodat hij onafhankelijk van de grote studio's kon werken. Hij maakte op die manier in acht jaar tijd veertig films. Desondanks werd hij door de filmcritici nooit als volwaardig acteur en filmmaker beschouwd. Het publiek dacht daar anders over en bezorgde Chan veel commerciële successen.

De succesvolle acteur houdt er een tweede carrière op na, die van zanger. Hij bracht meerdere platen in het Chinees uit.