Marion Cotillard: Brad Pitt is goede man

ANP Marion Cotillard: Brad Pitt is goede man

LOS ANGELES - Marion Cotillard beschrijft Brad Pitt als een "goede man". "Hij is natuurlijk een geweldige acteur", zei de 41-jarige actrice tijdens een persbijeenkomst voor de film Allied, waarin ze samen met Brad speelt. "Hij is zo'n goed persoon dat het echt niet moeilijk is met hem te kunnen opschieten."

Door ANP - 14-11-2016, 3:33 (Update 14-11-2016, 3:33)

Marion en Brad leerden elkaar kennen tijdens de repetities voor de film over de Tweede Wereldoorlog. De Franse actrice was niet alleen onder de indruk van zijn persoonlijkheid, maar ook van zijn Franse accent. "Ik weet hoe moeilijk het is een andere taal te leren", zei ze tegen Entertainment Tonight. "Ik moest van Frans naar Engels en heb het soms nog steeds moeilijk met bepaalde klanken. Ik was erg onder de indruk van zijn Frans."

Marion liet verder weten uit te kijken naar de geboorte van haar tweede kind. Ook haar vijfjarige zoontje Marcel heeft er zin in grote broer te worden. "Hij is heel blij."