ANP Kendall Jenner verwijdert Instagram-pagina

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Kendall Jenner haar Instagram-pagina heeft verwijderd. Sinds zondagnacht is de mededeling te zien dat de pagina niet werkt of is verwijderd. De Twitter- en Facebookpagina's van het model zijn nog wel online.

Door ANP - 14-11-2016, 2:46 (Update 14-11-2016, 2:46)

Kendall heeft in interviews al eens laten weten af en toe een pauze van sociale media te nemen. "Soms verwijder ik de apps van Instagram, Twitter of Snapchat voor een paar dagen van mijn telefoon", zei ze onlangs tegen het blad Allure. Maar niet eerder verdween het account van de jongere halfzus van Kim Kardashian volledig.

Het zou een opmerkelijke stap zijn van Kendall. Ze heeft miljoenen volgers en had in 2015 bovendien de meest populaire foto gedeeld. Daarop lag ze op de vloer met haar haar in hartjes rondom haar hoofd gevormd. Er wordt zelfs vaak naar haar populariteit op Instagram verwezen om haar succes als model te verklaren. Ook zou Kendall honderdduizenden euro's verdienen met een enkele foto, wanneer een bepaald merk daarin op verzoek te zien is.