ANP Kourtney en Scott op romantische trip

CABO SAN LUCAS - Kourtney Kardashian was het afgelopen weekend met haar ex Scott Disick in Mexico. Scott had de trip gepland om Kourtney opnieuw voor zich te winnen, weet People. "Hij heeft haar verrast", vertelt een bron.

Door ANP - 14-11-2016, 2:28 (Update 14-11-2016, 2:28)

Op foto's van Daily Mail is te zien hoe de twee zich bij het zwembad vermaken. Scott deelde ook een foto van Kourtney in het zwembad via Instagram. "Ze zagen er intiem en gelukkig uit", vertelt een andere bron.

Kourtney (37) en Scott (33) gingen vorig jaar na een relatie van negen jaar uit elkaar, maar zien elkaar nog regelmatig omdat ze samen hun drie kinderen opvoeden.