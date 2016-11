Patricia Paay in Say Yes tot the Dress

ANP Patricia Paay in Say Yes tot the Dress

AMSTERDAM - Patricia Paay is binnenkort te zien in een aflevering van het TLC-programma Say Yes tot the Dress Benelux. De aflevering is begin september in het geheim opgenomen toen nog niemand op de hoogte was van de trouwplannen van de diva.

Door ANP - 13-11-2016, 19:03 (Update 13-11-2016, 19:03)

Samen met bruidjurkengoeroe Randy Fenoli zocht Patricia bij Koonings The Wedding Palace een jurk uit. ''Toen ik in Amerika en Engeland woonde keek ik altijd naar Say Yes To The Dress. Ik heb ook geen moment getwijfeld toen ik werd benaderd door het programma. Welke vrouw wil nou niet geholpen worden door Randy Fenoli om de trouwjurk van haar dromen te vinden? Ik was op zoek naar een bijzondere jurk die niet spierwit is en die heb ik gevonden. Hij is prachtig en ik kan niet wachten om deze te dragen'', aldus La Paay.

Fenoli onthult: ''Ze kwam binnen met de wens voor een simpele, ingetogen jurk voor haar intieme bruiloft, maar koos uiteindelijk een bruidsjurk die over-the-top is, net als haar persoonlijkheid!''

De aflevering met Patricia is dinsdag 22 november om 20.00 uur te zien bij TLC.