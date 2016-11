Zanger Leon Russell (74) overleden

NASHVILLE - Muzikant Leo Russel is op 74-jarige leeftijd overleden in Nashville. Hij overleed in zijn slaap, staat te lezen op zijn website. Russel was in de jaren zestig en zeventig een gewild studiomuzikant. In Nederland is hij vooral bekend door de hit Oude Maasweg van The Amazing Stroopwafels. Het nummer is een gedeeltelijke cover van Manhattan Island Serenade.

Door ANP - 13-11-2016, 16:06 (Update 13-11-2016, 16:06)

Russell met zijn zeer herkenbare lange haren en baard was afkomstig uit het muziekcircuit van Tulsa, in Oklahoma. Zijn muzikale repertoire strekte zich uit tot vele muziekstijlen. Boogie met gospelinvloeden, rock, folk, blues en country, hij speelde alles in zijn carrière die zich uitstrekte over een periode van meer dan vijftig jaar.

Hij was in de jaren zestig studiomuzikant bij Phil Spector. Later speelde hij mee op platen van acts als The Byrds en Badfinger, de groep die door The Beatles onder de hoede was genomen. Eind jaren zestig schreef Russel de hit Delta Lady voor Joe Cocker. Hij speelde ook mee op zijn legendarische live-album Mad Dogs and Englishmen. Hij was ook een van de muzikanten van de band Delaney & Bonnie and Friends.

Harrison

In 1971 deed Leon Russel mee aan het Concert for Bangla Desh. Het benefietconcert was georganiseerd door George Harrison. Hij was een jaar later te horen op Shine a Light, een van de tracks van het Rolling Stones-album Exile on Main Street. Verder was hij te horen op materiaal van Bob Dylan, Willie Nelson, B.B. King, Eric Clapton en Edgar Winter.

In 2010 werkte Russel mee aan The Union, een album van Elton John dat geproduceerd werd door T-Bone Burnett.