ANP Jort Kelder komt met discussieprogramma

HILVERSUM - Jort Kelder gaat een discussieprogramma maken. Dat vertelde hij bij WNL op zondag. "Ik wil iets doen met het gevoel in de samenleving, de onvrede die er heerst momenteel”, zei hij.

Door ANP - 13-11-2016, 12:54 (Update 13-11-2016, 12:54)

Het wordt een debatprogramma, maar volgens Jort wordt het geen programma over de Tweede Kamerverkiezingen. Over de invulling is nog niet veel bekend.

Verder vertelde Jort dat hij een spin-off zou willen maken van zijn huidige programma Hoe heurt het eigenlijk. Als het aan Jort ligt, wordt het een documentaireserie over de oude adel.