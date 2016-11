Regisseren bevalt Ewan McGregor goed

ANP Regisseren bevalt Ewan McGregor goed

BERLIJN - Het regisseren is Ewan McGregor uitstekend bevallen. Dat zegt de Schotse acteur tegen Welt am Sonntag. “Het was een mooie ervaring, maar regisseren is wel stressen”, zei hij over zijn film American Pastoral.

Door ANP - 13-11-2016, 11:09 (Update 13-11-2016, 11:09)

Dat de verfilming van de roman van Philip Roth Ewan veel stress opleverde, komt waarschijnlijk ook omdat Ewan de hoofdrol speelde. “Als ik weer een film ga regisseren, zal ik dat niet meer doen”, zegt hij dan ook.

Tijdens het draaien merkte Ewan ook dat hij als regisseur een grote verantwoordelijkheid had. “Ik mocht niet verzaken van mijzelf”, zegt hij daarover. “Ik voelde me vooral verantwoordelijk voor de acteurs.”