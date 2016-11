Kerry Katona deelt video zingende dochter

LONDEN - Kerry Katona is apetrots op haar dochter Molly. De tiener lijkt het muzikale talent van haar moeder en vader Brian McFadden te hebben geërfd. In een video die Kerry deelde is te zien hoe de tiener een nummer van James Arthur zingt, zichzelf begeleidend op de piano.

Door ANP - 12-11-2016, 15:09 (Update 12-11-2016, 15:09)

Vol trots plaatste Kerry het filmpje op Twitter. Ze spoorde in een andere tweet Simon Cowell, de grote baas van X-Factor, aan om Molly uit te nodigen voor een duet met James.

Kerry is momenteel weer helemaal terug in de schijnwerpers. Ze heeft Atomic Kitten weer nieuw leven ingeblazen en toert door Engeland. Afgelopen donderdag was ze in Bristol en daar haalde ze haar achttien maanden oude dochter Dylan-Jorge op het podium.