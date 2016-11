Robert de Niro voelt zich rot na verkiezingen

NEW YORK - Robert de Niro voelt zich rot na de verkiezingszege van Donald Trump. Dat zegt hij in een interview met The Hollywood Reporter. “Ik voel me zoals ik me voelde na de aanslagen van 11 september”, zei de aangeslagen acteur/regisseur.

Door ANP - 12-11-2016, 12:05 (Update 12-11-2016, 12:05)

De Niro moet weinig hebben van de zakenman die de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. “Heel veel mensen zullen hem in de gaten houden”, waarschuwt de regisseur.

Al vanaf het moment dat Trump duidelijk maakte dat hij president wilde worden, greep De Niro alle mogelijkheden aan om de presidentskandidaat door het slijk te halen. Hij schold hem uit voor alles wat mooi en lelijk is en ook sympathisanten kregen van onder uit de zak. Zo weigerde De Niro onlangs bij een filmpremière op de foto te gaan met Arnold Schwarzenegger. De acteur en politicus zei dan wel dat hij niet op Trump ging stemmen, maar wilde niet zeggen of hij dan Hillary Clinton steunde. “Dan ben je een onderdeel van het probleem”, beet De Niro ‘Arnie’ toe op de rode loper.

Trump hoeft overigens niet te vrezen dat De Niro, die begin jaren tachtig een Oscar won voor zijn rol als bokser Jake LaMotta in Raging Bull, hem een tik op zijn gezicht geeft. “Hij is de president en dat moet ik respecteren. Ik kan hem nu niet slaan”, zei de Oscarwinnaar een dag na de verkiezingen in de talkshow van Jimmy Kimmel.