Zangeressen in actie tegen Trump

ANP Zangeressen in actie tegen Trump

WASHINGTON - Lady Gaga is een van de sterren die de petitie heeft ondertekend die ervoor moet zorgen dat Donald Trump geen president van de Verenigde Staten wordt. Ook Sia en Pink steunen het initiatief.

Door ANP - 12-11-2016, 11:16 (Update 12-11-2016, 11:16)

“Maak jij je ook zorgen om de Amerikaanse politiek en het Witte Huis, teken dan de petitie”, schrijft Lady Gaga op Twitter. Pink roept de kiesmannen op alsnog voor Hillary Clinton te kiezen. Sia doet dat ook. Op 19 december stemmen de kiesmannen voor het presidentschap. Normaal stemmen ze zoals er in hun staat is gekozen door de kiezers, maar daar kunnen ze van afwijken. In sommige staten moeten de kiesmannen die daarvoor kiezen wel een boete betalen. “Maar Clinton-stemmers zijn best bereid die te betalen”, schrijven de initiatiefnemers op hun site.

Ook Katy Perry is in actie gekomen tegen Trump. Ze heeft 10.000 dollar geschonken aan Planned Parenthood, een organisatie die seksuele voorlichting geeft aan jongeren. Daarnaast kunnen vrouwen er terecht voor een abortus. Katy is bang dat Trump de subsidiekraan dichtdraait en wil voorkomen dat het werk van de organisatie daardoor moet stoppen. Ze heeft haar fans gevraagd ook geld te doneren. Tijdens de verkiezingscampagne steunde Katy Clinton openlijk, net als Lady Gaga.