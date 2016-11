Kate Moss op stap met ex

ANP Kate Moss op stap met ex

LONDEN - Kate Moss is weer terug bij haar vriendje Nikolai von Bismarck. Dat denkt Mirror. Het stel was in Londen bij de première van Lazarus, de musical van David Bowie. Een paar weken terug had Kate Nikolai nog de wacht aangezegd.

Door ANP - 12-11-2016, 10:49 (Update 12-11-2016, 10:49)

Tijdens de première waren Kate en Nikolai onafscheidelijk. Volgens een bron zijn ze momenteel heel close met elkaar. Helemaal koek en ei is het overigens nog niet. Kate en Nikolai kwamen apart aan en gingen na de voorstelling ook weer alleen weg.

Een paar weken geleden leek het erop dat de knipperlichtrelatie voorgoed voorbij was. Kate had Nikolai uit haar huis gezet omdat ze het helemaal had gehad met zijn wilde stapavonturen.