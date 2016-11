Bijna miljoen kijkers voor Erica op reis

HILVERSUM - De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Erica op reis heeft vrijdagavond 951.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 12-11-2016, 8:25 (Update 12-11-2016, 8:25)

Een vijfde seizoen van het populaire Omroep MAX-programma liet op zich wachten omdat de oud-zwemster lange tijd kampte met een bacteriële infectie aan haar been. Hierdoor moest ze bijna een jaar lang revalideren.

The Voice of Holland vaagde, net als vorige week, de concurrentie weg en wist verreweg de meeste kijkers te trekken. Ruim 2,7 miljoen mensen stemden af op de The Blind Auditions.

Vrijdagavond was er in verschillende programma's ook veel aandacht voor de vrijdag overleden Leonard Cohen. Zo haalde Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld draait door herinneringen op aan de muzikant. Hier keken bijna 1,5 miljoen mensen naar. De documentaire Leonard Cohen - I'm your man uit 2009 in het Uur van de Wolf trok 169.000 kijkers.