ANP Penelope Cruz stapt aan boord Orient Express

LOS ANGELES - De Spaanse filmactrice Penelope Cruz is toegevoegd aan de sterrencast van de Hollywood-film Murder On The Orient Express. Dit meldt Deadline. Eerder was al bekend dat Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Michael Pena, Judi Dench en de Nederlandse acteur Marwan Kenzari zijn gecast.

Door ANP - 11-11-2016, 20:25 (Update 11-11-2016, 20:25)

Regisseur Kenneth Branagh kruipt in de huid van detective Hercule Poirot. Marwan Kenzari gaat de rol van de Franse treinconducteur spelen. Murder On The Orient Express is gebaseerd op het boek van de Engelse detectiveschrijfster Agatha Christie. Het boek verscheen in 1934 en is al meermalen verfilmd.

De Spaanse filmactrice Penelope Cruz draait momenteel met haar man Javier Bardem de film Escobar, die gaat over de liefdesrelatie tussen de drugsbaron Pablo Escobar en de Colombiaanse journalist Virginia Vallejo.

Murder On The Orient Express draait eind volgend jaar in de bioscopen.