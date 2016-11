Robbie Williams breekt Brits hitlijstrecord

LONDEN - Het nieuwe album The Heavy Entertainment Show van Robbie Williams staat ook in zijn eigen land Groot-Brittannië op nummer 1. Daarmee verbrak Robbie Williams vrijdag het record van David Bowie, die tot nu toe met elf solo-albums de hoogste positie in de Britse hitlijsten bezette.

Door ANP - 11-11-2016, 19:33 (Update 11-11-2016, 19:33)

Robbie Williams leverde als solo-artiest twaalf platen af die op nummer 1 binnenstormden. ''Ik ben erg blij met dit album en ik voel me nederig door deze verbazingwekkende statistieken en feiten", zegt Robbie op de website van de BBC.

Ook Madonna stond met twaalf albums op nummer 1, maar zij is Amerikaans. Elvis Presley stond met dertien albums bovenaan de Britse hitlijsten en The Beatles stonden met vijftien albums aan de top van de charts.

Robbie Williams, die op 4 juli in het Goffertpark in Nijmegen optreedt, had deze week stevige concurrentie van zangers Alfie Boe en Michael Ball, die een week geleden samen een nieuw album lanceerden. Hun plaat Together staat op nummer twee van de Britse albumlijst.