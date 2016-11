Barend van Deelen noemt 3FM-besluit dwaas

HILVERSUM - 3FM-presentator Barend van Deelen laat zich op sociale media erg kritisch uit over de nieuwe koers van 3FM, wat als consequentie heeft dat de vrijdagavondshow Barend & Wijnand vrijdagavond stopt. Barend van Deelen (28), die het radioprogramma al zeven jaar presenteert met Wijnand Speelman, noemt dit besluit 'insane' en een gevolg van 'omroepgezever'.

Door ANP - 11-11-2016, 17:51 (Update 11-11-2016, 17:51)

"Hoe het met mij gaat? Niet best. Ga ik niet over liegen'', schrijft Barend. "Ik weet dat het voor de lieve vrede beter is om genuanceerd te blijven maar slap gelul is er al genoeg'', introduceert hij zijn kritiek. "Van zurigheid worden over het algemeen alleen augurken beter maar ik vind het insane dat we om reden van omroepgezever vanavond onze laatste show maken."

"Alles waar zeker het nieuwe 3FM voor moet gaan staan is wat we iedere vrijdag weer laten horen. Jong, lachen gieren brullen, maatschappelijk betrokken, muzikaal spannend en relevant plus de plek voor jong talentvol Nederland om zijn of haar verhaal te doen."

Barend noemt het een pijnlijke dag, met een trotse rand. ''Je moet weten: alles wat ik voor ogen had wat betreft radio, carrière etcetera, was hierop gebaseerd." Zijn radiomaatje Wijnand Speelman gaat vanaf volgende week naar de middag, waar hij het stokje overneemt van Paul Rabbering, die naar Radio 2 gaat. Barend blijft wel op zaterdagmiddag de Mega Top 50 presenteren en gaat vanaf volgende week naar de nachtelijke uren. Vanaf maandag tot en met donderdag is Barend vanaf middernacht twee uur lang te horen.