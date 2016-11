Rol voor Sallie Harmsen in Blade Runner 2049

ANP Rol voor Sallie Harmsen in Blade Runner 2049

LONDEN - Sallie Harmsen heeft een rol bemachtigd in Blade Runner 2049, het langverwachte vervolg op de sf-klassieker uit 1982. Harmsen is de tweede Nederlandse actrice die in een rol in de film heeft; eerder werd al bekendgemaakt dat Sylvia Hoeks mee speelt. Dat heeft producent Alcon Entertainment vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 11-11-2016, 16:00 (Update 11-11-2016, 16:00)

Volgens haar agent heeft Harmsen een “kleine maar cruciale rol”. Verder worden er geen details over de film bekendgemaakt. De hoofdrollen in Blade Runner 2049 zijn voor Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto en Robin Wright.

Blade Runner 2049 speelt zich een aantal decennia na het origineel af. De beroemde sf-thriller vertelt over een agent (Ford) die in een naargeestige, dystopische toekomst jaagt op menselijke klonen. Ford (inmiddels 74) is de enige acteur uit het origineel die terugkeert.

Doorbraak

Het origineel geldt inmiddels als een van de belangrijkste en meest gezaghebbende sciencefictionfilm van de twintigste eeuw. Blade Runner betekende ook de grote doorbraak in Hollywood voor de Nederlandse acteur Rutger Hauer, die een van de ontsnapte 'replicants' speelde.

Het is voor de 27-jarige Harmsen de eerste maal dat zij in een Engelstalige film te zien is. In Nederland speelde zij in hits als Lucia de B en Loft. De actrice is vanaf februari te zien bij het Nationale Toneel in de titelrol van Jeanne d'Arc.

Blade Runner 2049 komt op 5 oktober 2017 uit in de Nederlandse bioscopen.