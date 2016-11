Giel Beelen nog een keer vroeg op

ANP Giel Beelen nog een keer vroeg op

HILVERSUM - Giel Beelen presenteert vrijdagochtend de laatste uitzending van zijn ochtendprogramma op radiozender NPO 3FM. De diskjockey was ruim twaalf jaar te horen in de ochtenduren. Vanaf maandag is het tussen 06.00 en 10.00 uur de beurt aan Domien Verschuuren.

Door ANP - 11-11-2016, 5:17 (Update 11-11-2016, 5:17)

NPO 3FM kampt met teruglopende luistercijfers. Het einde van het radioprogramma Giel valt samen met de verjonging van de publieke zender, die zich meer wil profileren als jongerenmerk.

De laatste weken van Beelens ochtendshow gingen niet geruisloos voorbij. De presentator kwam negatief in het nieuws door een racistische grap over DENK-politica Sylvana Simons. Zijn excuses voor de grap - waarbij hij na een fragment met apengeluiden 'rustig Sylvana' zei - vielen ook niet in goede aarde.

Opzienbarend

Controversiële uitspraken zijn altijd het al handelsmerk van Beelen geweest. Zo ontsloeg de VARA hem in 2001, omdat hij luisteraars opriep poederbrieven te versturen naar de KRO. Deze omroep zette hem eerder op straat omdat hij in een interview Mein Kampf een indrukwekkend boek noemde.

Al even opzienbarend waren de drugsexperimenten die Beelen in zijn nachtprogramma uitvoerde. Ook een uitzending waarin een prostituee de 'shockjock' oraal bevredigde, is berucht.

Het einde van het programma Giel betekent niet dat Beelen volledig van NPO 3FM verdwijnt. Hij presenteert op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavond een show voor nieuw muzikaal talent.