ANP Sterren staan stil bij dood Leonard Cohen

LOS ANGELES - Verschillende sterren hebben donderdagnacht op social media Leonard Cohen geëerd. De zanger en songwriter overleed op 82-jarige leeftijd.

Door ANP - 11-11-2016, 5:15 (Update 11-11-2016, 13:47)

Justin Timberlake noemde de zanger "een onvergelijkbare geest en ziel". Russell Crowe bedankte Cohen "voor alle stille avonden, de bezinning, het perspectief, de droge humor en de waarheid."

Songteksten

Veel sterren deelden songteksten van de Hallelujah-schrijver. Onder meer Hamiltons Lin-Manuel Miranda en Jessica Jones-actrice Krysten Ritter gebruikten Cohens woorden om hun respect te tonen. Bette Midler zei op Twitter "weer een magische stem gedoofd". Sean Lennon noemde 2016 "nu officieel het verdrietigste jaar". Op social media werd vaker stilgestaan bij het feit dat muziekgrootheden Prince en David Bowie ook al stierven dit jaar.

De premier van Canada, waar Leonard Cohen geboren werd, deelde ook condoleances. "Geen andere artiest klonk of voelde als Leonard Cohen. En zijn werk spreekt generaties aan. Canada en de wereld zullen hem missen", aldus Justin Trudeau.

Mia Farrow deelde een passende quote van de zanger uit een recent interview. "Ik ben klaar om te sterven. Ik hoop dat het niet te onprettig is. Dit is het voor mij."