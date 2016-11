Insluiper Kendall Jenner vrijgelaten

LOS ANGELES - De man die in augustus de tuin van Kendall Jenner binnendrong en het model lastigviel, is door een rechter in Los Angeles vrijgelaten.

Door ANP - 11-11-2016, 4:00 (Update 11-11-2016, 4:00)

De 25-jarige Shavaughn McKenzie werd eind vorige maand vrijgesproken van stalken. Wel werd hij schuldig bevonden aan het betreden van privéterrein. Omdat hij al sinds zijn arrestatie in augustus vast zat, hoeft hij daar geen celstraf meer voor uit te dienen.

Kendall heeft met succes een contactverbod aangevraagd voor de fan, die volgens zijn advocaten niet toerekeningsvatbaar is en geen kwade zin had. Hij mag de komende vijf jaar niet in de buurt van de realityster komen.