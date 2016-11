Veiling kunst Bowie overtreft verwachtingen

LONDEN - De veiling van de kunstcollectie van de overleden zanger David Bowie door veilinghuis Sotheby's heeft op de eerste dag de verwachtingen flink overtroffen. De verzameling kunstwerken en meubelstukken bracht donderdag zo'n 24,3 miljoen pond (28 miljoen euro) op.

Door ANP - 11-11-2016, 2:59 (Update 11-11-2016, 2:59)

De opbrengst van de ongeveer 350 veilingstukken werd in eerste instantie geschat op zo'n 12 miljoen euro. Op de eerste dag van de veiling is al meer dan het dubbele daarvan gehaald. Zo bracht een schilderij van Jean-Michel Basquiat 7,1 miljoen pond in het laatje, twee keer zoveel als gedacht. En een werk van Frank Auerbach (3,8 miljoen pond) werd voor ruim zeven keer de geschatte opbrengst verkocht.

Bowie studeerde kunst en design voordat hij beroemd werd en noemde zichzelf "een obsessieve en verslaafde verzamelaar" De veiling gaat vrijdag verder.