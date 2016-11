Kardashians op bezoek bij baby Dream

ANP Kardashians op bezoek bij baby Dream

LOS ANGELES - De jongste aanwinst in de familie Kardashian kreeg donderdag volop bezoek van haar vele tantes.

Door ANP - 11-11-2016, 2:50 (Update 11-11-2016, 2:50)

Dream, de dochter van Rob Kardashian en zijn verloofde Blac Chyna, werd donderdagochtend geboren in Los Angeles. Kourtney en Khloé Kardashian en Kylie Jenner kwamen hun nichtje al snel bewonderen en spraken hun blijdschap uit op social media. "Mijn nieuwe nichtje is beeldschoon", twitterde Khloé. "Zo dankbaar dat ik op tijd landde om bij dit wonder aanwezig te zijn."

Kylie feliciteerde haar broer en aanstaande schoonzus nogmaals op Twitter. "Ik kan niet stoppen met naar haar kijken. Ze is meer dan mooi, een droom", zei ze over het kleine meisje, waarmee ze verschillende familiebanden heeft. Naast de halfzus van Rob, is Kylie ook de vriendin van Tyga, die weer de vader is van het oudste kind van Blac Chyna, de vierjarige King Caïro.

Ook Rob en Chyna zelf lieten van zich horen op social media. Daar plaatsten ze onder meer een #MannequinChallenge, de internetrage waarin iedereen stilstaat. Rob, Chyna, haar moeder Tokyo Tina, Robs moeder Kris Jenner en haar vriend Corey Gamble beelden in de video stokstijf stilstaand de bevalling uit.