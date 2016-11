Chad Michael Murray pent roman

ANP Chad Michael Murray pent roman

LOS ANGELES - Chad Michael Murray heeft een boek geschreven. De acteur, vooral bekend van de serie One Tree Hill, omschrijft zijn pennenvrucht als een 'avonturen-thriller-romantisch boek'.

Door ANP - 10-11-2016, 23:37 (Update 10-11-2016, 23:37)

American Drifter, dat Chad schreef met Heather Graham, gaat over een Amerikaanse soldaat die door Rio de Janeiro backpackt. Een droom inspireerde de acteur, vertelde hij aan Us Weekly. "Die droom was zo levendig, het was net alsof ik erbij was."

Chad laat zijn fans wel nog even wachten op zijn roman. Het boek ligt op 7 november 2017 in de Verenigde Staten in de winkels.