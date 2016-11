Tweede kindje voor acteur Michael Ealy

LOS ANGELES - Acteur Michael Ealy is onlangs voor de tweede keer vader geworden. Na een zoon, de inmiddels tweejarige Elijah, kregen de acteur en zijn vrouw een dochter.

Door ANP - 10-11-2016, 22:44 (Update 10-11-2016, 22:44)

“Ik heb een heel ander soort liefde leren kennen”, zei Michael in de Steve Harvey Show over zijn dochter, wier naam hij niet noemde. “Ik heb dit nooit eerder gevoeld. Ik vroeg me af of ik net zo veel van een ander kind zou kunnen houden als van mijn zoon. Maar binnen een paar uur na de geboorte van mijn dochter realiseerde ik me dat ik net zo veel van haar hou, als het niet meer is.”

Dat Michael en zijn vrouw Khatira Rafiqzada een tweede kindje verwachtten, was volgens E! News niet bekend. De acteur laat zelden iets los over zijn privéleven. Zo werd pas twee maanden na zijn bruiloft in oktober 2012 bekend dat Michael en Khatira waren getrouwd. Ook de geboorte van Elijah was voor het publiek een verrassing.