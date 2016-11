Eerbetoon aan Wim Sonneveld in Carré

AMSTERDAM - Er komt volgend jaar een groots eerbetoon aan Wim Sonneveld in theater Carré in Amsterdam. Op woensdag 28 juni 2017 is het precies honderd jaar geleden dat Wim Sonneveld in Utrecht werd geboren. Een keur aan artiesten herdenkt deze geboortedag met een hommage aan de artiest.

Door ANP - 10-11-2016, 15:15 (Update 10-11-2016, 15:15)

Theaterproducent Dommelgraaf & Cornelissen Entertainment en Koninklijk Theater Carré kondigden het eerbetoon donderdag aan. "Als theaterliefhebber kun je de honderdste geboortedag van Wim Sonneveld niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zeggen de initiatiefnemers, Carré-directeur Madeleine van der Zwaan en de producenten Suzanne van Dommelen, Ruud de Graaf en Hans Cornelissen.

Wim Sonneveld was een Nederlandse zanger, cabaretier en acteur. Met Toon Hermans en Wim Kan behoorde hij tot De Grote Drie van het Nederlands Cabaret. Naast zijn vele solovoorstellingen creëerde hij ook zijn eigen gezelschap met daarin onder anderen Conny Stuart, Joop Doderer, Hetty Blok en Albert Mol. Op zijn initiatief werd de musical My Fair Lady naar Nederland gehaald. Zelf speelde Wim Sonneveld drie jaar lang de rol van Professor Higgins. Op 8 maart 1974 overleed hij op 56-jarige leeftijd.

Op een later moment maken de initiatiefnemers bekend welke artiesten deze bijzondere avond zullen opluisteren.