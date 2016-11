Katy Perry annuleert optreden voor Alibaba

SHENZHEN - Zangeres Katy Perry heeft haar bijdrage aan de sterrenshow van de Chinese webwinkelgigant Alibaba geannuleerd. De Firework-zangeres zou donderdagavond optreden op een sterrengala van Alibaba om af te tellen naar de drukste internetwinkeldag van het jaar, Singles' Day.

Door ANP - 10-11-2016, 12:47 (Update 10-11-2016, 12:47)

Katy Perry was een van de headlines, samen met de Amerikaanse poprockband OneRepublic en basketballer Kobe Bryant. Nu Katy Perry niet komt opdagen, neemt David Beckham haar plaats in. Katy Perry heeft volgens persbureau Bloomberg geen verklaring gegeven voor haar afwezigheid.

Alibaba heeft bevestigd dat Katy niet komt. Niet duidelijk is of haar afwezigheid iets te maken heeft met de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Katy steunde de afgelopen maanden het campagneteam van Hillary Clinton.

Single's Day is sinds 2009 een fenomeen in China. In de aanloop naar deze 24-uurs shopmarathon, die om middernacht begint, organiseert Alibaba jaarlijks een concert. Katy Perry is een prominent gezicht van Alibaba om de internationale internetverkoop te stuwen.