ANP John Mayer kondigt nieuwe muziek aan

LOS ANGELES - De Amerikaanse singer-songwriter John Mayer brengt volgende week nieuw werk uit. Donderdag hintte hij op een nieuwe single of album door de titel van het werk alvast te twitteren: Love On The Weekend.

Door ANP - 10-11-2016, 11:28 (Update 10-11-2016, 11:28)

De releasedatum van Love On The Weekend is donderdag 17 november.

Het laatste album van John Mayer is Paradise Valley, dat in ons land op de tweede plaats binnenkwam in de Album Top 100. Die plaat verscheen in augustus 2013 en was de opvolger van Born and Raised uit 2012. De in softpopsongs gespecialiseerde zanger brak in 2005 door met de akoestische hit Daughters.