ANP Dave Roelvink niet aanwezig bij rechtszaak

SCHIPHOL - Dave Roelvink is donderdag niet verschenen bij de rechtszaak waarin hij zich moet verantwoorden. De dj en zoon van zanger Dries staat terecht voor juwelendiefstal en het maken en verspreiden van een seksfilmpje na een uit de hand gelopen feest in 2014.

Door ANP - 10-11-2016, 10:30 (Update 10-11-2016, 10:30)

Naar verluidt zou de media-aandacht Roelvink hebben afgeschrikt, maar zijn advocaat Nienke Hoogervorst wilde hier voor de zitting niks over zeggen.

Het betreffende feest vond plaats in een villa in het Noord-Hollandse Burgerbrug (gemeente Schagen). Na afloop bleek dat er voor tienduizenden euro's aan spullen was verdwenen. Enige tijd later dook er ook een filmpje op waarin Roelvink seks had met de dochter des huizes.