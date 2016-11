Liefde beste remedie voor Lies Vissschedijk

AMSTERDAM - Actrice Lies Visschedijk (42) is blij dat ze nieuwe en fijne herinneringen kan opbouwen met haar vriend Aldo. De nieuwe relatie heeft haar geholpen om haar leven weer op de rit te krijgen na de dood van haar man Marc in 2013, vertelt ze in het decembernummer van JAN Magazine.

"Aldo heeft helemaal niets met vroeger te maken, is op geen enkele manier gelieerd aan mijn verleden, een totaal onbesmet iemand. Iemand die bovendien totaal anders is dan ik zelf ben, of dan Marc was. En dat vind ik heel fijn’’, vertelt Lies, die met haar nieuwe vriend een fotoshoot heeft gedaan voor de glossy die vanaf donderdag in de winkels ligt.

"Ik heb gemerkt dat het heel goed is om weer een nieuwe geschiedenis op te bouwen, het is de beste remedie en therapie tegen verdriet en gemis’’, vertelt Lies. "Aldo en ik zijn ook nog even uit elkaar geweest. Toen het uit was, betrapte ik mezelf op de gedachte: ik laat me deze geschiedenis toch niet wéér afpakken? Ik wilde dat helemaal niet."

Hindernissen

De Soof-actrice heeft twee zoons, de twaalfjarige Ko en de zesjarige Sjef. Ze vertelt openhartig over het gezinsleven na de zelfverkozen dood van haar man Marc van Uchelen en hoe ze zichzelf staande hield. "Ik voelde me als een computerspelletje dat de jongens weleens spelen: zo’n mannetje dat door een landschap loopt en het ene gevaar na het andere moet afweren. Maar ondertussen weet je: ik mag niet afgaan. De belastingaanslag, het eten, de jongens ophalen van school, de afspraak die niet gemist kan worden - alleen maar hindernissen nemen."

"Een tijdje geleden ging ik, als ik paniek had, afwassen. Of kleren strijken. Iets dóén. Met als resultaat dat ik, helemaal manisch, nooit meer rustig kon zitten. Ik zát ook nooit. Altijd maar weer manisch door, om maar niet in een gedachtestroom verzeild te raken.”