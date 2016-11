André jr. twijfelt over vervolg Hazes-shows

AMSTERDAM - André Hazes jr. betwijfelt of hij na de komende Holland Zingt Hazes-shows in maart nog een keer mee zal doen met het eerbetoon aan zijn overleden vader. De zanger wil liever zijn eigen koers varen, zegt hij donderdag in De Telegraaf.

"Het vijfjarig jubileum wil ik gewoon nog graag doen", aldus André. "Daarvoor wordt ook alles uit de kast getrokken, tot een 3D-versie van die ouwe op het podium aan toe. Dat wordt zo bijzonder, het is straks net alsof hij er echt weer staat."

Door de ruzie met moeder Rachel en zus Roxeanne is André minder betrokken bij de organisatie. Zo moest hij van de media vernemen dat Anouk er in maart ook bij is. "Niet dat dat erg is, trouwens. Ik hoop dat het nog honderd jaar door kan gaan", zegt de zanger. "Maar of ik er dan ook weer bij ben? Eerlijk gezegd, twijfel ik nogal. Ik wil nu toch meer mijn eigen koers varen, al blijven de optreden in de Ziggo erg uniek, als jaarlijks eerbetoon aan mijn vader."