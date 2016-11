Dave Roelvink voor rechter om wild feest

ANP Dave Roelvink voor rechter om wild feest

SCHIPHOL - Dave Roelvink, dj en bekend van Expeditie Robinson, moet zich donderdag verantwoorden bij de rechter over een wild feest in het Noord-Hollandse Burgerbrug in juli 2014. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van diefstal van kostbare sieraden van de familie die het feest gaf. De zoon van zanger Dries Roelvink wordt verder vervolgd van het heimelijk maken en verspreiden van een seksfilmpje.

Door ANP - 10-11-2016, 4:47 (Update 10-11-2016, 4:47)

Roelvink was met vrienden op het feest in de villa dat compleet uit de hand liep. Na afloop bleek dat er voor tienduizenden euro's aan spullen waren verdwenen. Op internet dook een filmpje op waarin te zien was dat Roelvink seks had met de dochter des huizes.

Vier vrienden moeten ook voorkomen. De dj ontkent niet dat het feest uit de hand liep.

De zaak vindt plaats in het Justitieel Complex op Schiphol omdat er veel aandacht wordt verwacht voor het proces. De zaak tegen de vijf mannen duurt naar verwachting twee dagen.