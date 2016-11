Modern Family-actrice ontkent ruzie op set

ANP Modern Family-actrice ontkent ruzie op set

LOS ANGELES - Modern Family-ster Julie Bowen heeft geen ruzie met collega Sofia Vergara. Dat benadrukte de actrice woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Door ANP - 10-11-2016, 4:40 (Update 10-11-2016, 4:40)

"Zo nu en dan krijg ik een telefoontje of een mailtje dat een roddelblad weer iets gaat schrijven. Deze keer was het over Sofia. Dat ik ijzig tegen haar deed omdat ik jaloers ben op haar succes. Ze is een goede vriendin, dus ik bel haar meteen op om te vragen wat ik zal doen."

Volgens de 46-jarige, die in de serie Claire Dunphy speelt, kwam Sofia met een simpele oplossing. Ze zei: "Alsjeblieft, trek gewoon iets van mij aan. Dus dit is haar blouse", aldus de actrice.

Volgens Julie gaan de bladen erg ver in het verzinnen van verhalen. "Je hoeft tegenwoordig niet meer aan de waarheid te doen, als het maar op internet gedeeld wordt. Daar kun je alles zeggen wat je wil."