Jurre Bosman nieuwe directeur NPO Radio

HILVERSUM - Jurre Bosman (39) is benoemd tot directeur Radio bij de NPO. Bosman werkte de afgelopen twee jaar als zendermanager van NPO Radio 2 en NPO Radio 5.

Door ANP - 9-11-2016, 20:43 (Update 9-11-2016, 20:43)

Bosman wil van NPO Radio 'het meest toonaangevende en impactvolle radiobedrijf van Nederland' maken. Volgens NPO-voorzitter Shula Rijxman is Bosman de juiste man voor de baan. "Jurre gaat voor onafhankelijke en maatschappelijk betrokken radio, voor iedereen. En dat is precies wat we nodig hebben. Een echte radioman, met hart voor het publiek."