ANP Arie Boomsma met vrouw aan de slag in gym

AMSTERDAM - Arie Boomsma opent donderdag zijn tweede sportschool in Amsterdam. Daarin werkt niet alleen de presentator zich in het zweet, ook zijn vrouw Romy gaat als instructrice aan de slag.

Door ANP - 9-11-2016, 19:34 (Update 9-11-2016, 19:34)

“Ze doet elke dag yoga. Als je daar je werk van kan maken, dat is fantastisch”, zei Arie in RTL Boulevard over Romy, met wie hij vorig jaar augustus trouwde. In februari verwelkomden de twee dochter Bobby Jo.

Het openen van een tweede Vondelgym is voor Arie ‘echt een soort droom’. “We hebben hier hele goede mensen, goede trainers. Je komt hier niet om te wachten en een beetje te zitten, je komt hier om iets te doen.”

Aan een derde filiaal denkt Arie voorlopig echter nog niet. “Eerst moet dit heel goed gebeuren.”