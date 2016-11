Veel steun voor presidentschap Kanye in 2020

ANP Veel steun voor presidentschap Kanye in 2020

LOS ANGELES - Nu Donald Trump het tot het Witte Huis heeft geschopt, zijn duizenden Amerikanen er van overtuigd dat Kanye West over vier jaar een goede kans maakt. Op sociale media regent het na de overwinningsspeech van Trump in ieder geval steunbetuigingen voor de rapper. Op Twitter werd zelfs de hashtag #kanye2020 trending topic.

Door ANP - 9-11-2016, 14:51 (Update 9-11-2016, 14:51)

Kanye liet vorig jaar augustus tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards weten dat hij in 2020 een gooi wil doen naar het Amerikaanse presidentschap. Velen deden daar lacherig over maar Kanye was bloedserieus, zo liet hij recent nog weten op BBC Radio 1.

"Toen ik sprak over het idee om president te worden, zei ik niet dat ik enig politiek inzicht heb", zo zei Kanye eerlijk. "Ik heb dat niet, maar ik heb wel een idee over de mensheid, over mensen en de waarheid. Als ik iets kan doen met mijn tijd en het verschil kan maken in dit leven, ga ik dat ook proberen."

Op de overwinning van Trump heeft Kanye nog niet gereageerd.