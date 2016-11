Onbegrip Nance over keuze RTL

HILVERSUM - Nance Coolen snapt nog niet helemaal waarom ze aan de kant is geschoven door haar werkgever RTL. De presentatie van haar programma Puur geluk wordt overgenomen door Ruben Nicolai, maar een duidelijke reden heeft de zender daar niet voor gegeven.

"Schiet mij maar lek. Heel eerlijk gezegd begrijp ik het nog steeds niet. Maar het is niet anders, dat is televisie vandaag de dag", reageert Nance tegenover Weekend. Ze hoopt van RTL nog uitleg te krijgen.

Nance beleefde bij RTL vorig jaar haar tv-comeback met Puur geluk nadat ze in 2012 hoorde dat ze moest vertrekken bij SBS6. De nieuwe tegenslag komt hard aan, zo zegt ze. "Ik moest wel even slikken. Ik vind het onwijs jammer, maar het is nu eenmaal zo."