Mick Jagger grapt over inauguratie Trump

ANP Mick Jagger grapt over inauguratie Trump

NEW YORK - Mick Jagger heeft met humor gereageerd op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. De zanger van de Rolling Stones vraagt zich af of hij misschien een liedje voor het verliezerskamp kan komen zingen tijdens de inauguratie van Donald Trump.

Door ANP - 9-11-2016, 10:50 (Update 9-11-2016, 10:50)

"Ik keek net naar het nieuws... Misschien vragen ze mij om You Can't Always Get What You Want te zingen tijdens de inauguratie, ha!", grapte Jagger.

Jagger en zijn bandmaten van de Stones zijn overigens geen aanhangers van Trump. Eerder vroegen ze hem meermaals om geen muziek van de band te gebruiken tijdens zijn campagnebijeenkomsten. Ook vele andere artiesten als Adele en R.E.M. gaven in aanloop naar de verkiezingen aan niet met Trump te willen worden geassocieerd.