ANP Katy Perry: huil niet, ga verder

NEW YORK - Katy Perry heeft haar volgers op Twitter opgeroepen vooral niet bij de pakken neer te gaan zitten nu Donald Trump de nieuwe president van Amerika wordt.

Door ANP - 9-11-2016, 9:35 (Update 9-11-2016, 9:35)

"Zit niet stil. Huil niet. Ga verder. We zijn geen volk dat ons door haat zal laten leiden", schreef de zangeres in een reeks tweets. "We zullen nooit zwijgen."

Katy was de afgelopen maanden een van de gezichten van het team-Clinton. Ze liet geen moment onbenut om haar steun uit te spreken voor Hillary Clinton. Zo acteerde ze in spotjes en zong ze meermaals op campagnebijeenkomsten van Clinton.

Voor haar bestond er geen twijfel dat Clinton de verkiezingen zou winnen. Zo droeg ze afgelopen weekend tijdens een bijeenkomst in Philadelphia een cape met daarop de veelzeggende tekst 'I am with madame president'.