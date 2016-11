Sterren verbazen zich over verkiezingen

ANP Sterren verbazen zich over verkiezingen

AMSTERDAM - Sterren in binnen- en buitenland kijken met verbazing naar de op handen zijnde winst van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op sociale media zegt het overgrote deel geschokt, bang of verdrietig te zijn.

Door ANP - 9-11-2016, 8:17 (Update 9-11-2016, 8:17)

"Dit is een pijnlijke avond voor Amerika", vindt Captain America-acteur Chris Evans. "We laten een haatzaaier ons land leiden. Ik ben er kapot van." Kelly Clarkson: "Ik ben nog nooit zo nerveus of bang geweest in mijn hele leven."

"Wat gebeurt er???!!!", vraagt actrice Eva Longoria zich af. Zangeres Kesha zegt te flippen. "Maar, samen zullen we het redden, we hebben elkaar nog. Verlies je verstand niet. In het ergste geval kunnen we nog naar Nieuw-Zeeland", schrijft ze.

The Big Bang Theory-acteur Kunal Nayyar zegt hij zich in de vijftien jaar dat hij in Amerika woont nog nooit bang is geweest voor hoe hij er uit ziet. "#immigrant", voegt hij er aan toe. Cher denkt dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn met Trump aan het roer. "Ik voel me verdrietig voor de jongeren."

Ook BN'ers laten zich woensdagochtend gelden op sociale media. "Ik zit al een half uur met open mond voor de TV..", schrijft Renate Gerschtanowitz. "Dit kan niet waar zijn...", voegt Kimberly Klaver daar aan toe. Britt Dekker: "Ik ben bang voor Donald Trump."