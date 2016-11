Jamai was sceptisch over Lekker slim

AMSTERDAM - Jamai had zijn vooroordelen klaar over de kandidaten van de foute kennisquiz Lekker slim toen hij als presentator aan de klus begon. Tot zijn verrassing bleken de deelnemers geen acteurs of actrices te zijn.

Door ANP - 9-11-2016, 7:52 (Update 9-11-2016, 7:52)

"Ik ben van tevoren wezen gluren bij de opnames met de kandidaten. Checken of het allemaal wel echt is", vertelt Jamai woensdag in het AD. "Want toen ik gevraagd werd om dit programma te doen, was ik een beetje sceptisch. Dit moet gemanipuleerd zijn, dacht ik. Maar ik kan je vertellen: het is allemaal echt!"

Hoewel de deelnemers soms de meest makkelijke vragen niet weten te beantwoorden, vindt Jamai ze niet dom. Daar heeft hij naar eigen zeggen nooit aan gedacht. "Ik heb me meer verbaasd over hoe weinig deze mensen aan informatie opslaan. Want het zijn niet de moeilijkste vragen; ze gaan gewoon over algemene kennis. Je moet toch wel íéts meekrijgen van wat in de wereld gebeurt?"

Lekker Slim wordt woensdagavond op RTL 5 uitgezonden.