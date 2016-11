Brad Pitt voor het eerst sinds breuk gespot

LOS ANGELES - Brad Pitt is dinsdag voor het eerst gespot sinds zijn breuk met Angelina Jolie vorige maand. De acteur woonde in Los Angeles een privévertoning bij van de film Moonlight, waar hij een van de producenten van is.

Door ANP - 9-11-2016, 5:09 (Update 9-11-2016, 5:09)

Ook Brads goede vriendin Julia Roberts was bij de vertoning. De twee hadden het gezellig samen, weet E! News. Ze poseerden lachend voor de fotografen.

In september werd bekend dat Brad en Angelina uit elkaar gaan. Sindsdien liggen de twee met elkaar overhoop over het gezag over hun zes kinderen. Angelina wil het volledige gezag, terwijl Brad vrijdag bij de rechter een verzoek om gedeeld ouderlijk gezag indiende.