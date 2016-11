'Regeling Jolie-Pitt niet definitief'

ANP 'Regeling Jolie-Pitt niet definitief'

LOS ANGELES - De regeling van Angelina Jolie en Brad Pitt voor het ouderlijk gezag over hun kinderen is niet definitief. Dat meldt USA Today op basis van een anonieme bron.

Door ANP - 9-11-2016, 3:53 (Update 9-11-2016, 3:53)

Angelina meldde in een mediaverklaring dat zij en Brad een wettelijke overeenkomst hadden gesloten voor het gezag over hun zes kinderen. Volgens deze regeling, die een week eerder door beide partijen getekend zou zijn, zou Angelina het volledige gezag over de kinderen krijgen. Brad zou slechts "therapeutische bezoekjes" aan zijn kinderen mogen brengen. Dat is bepaald door de kinderbescherming, aldus de woordvoerder.

Brad heeft nog niet gereageerd op de verklaring. Maar de bron weet dat deze regeling slechts een verlenging is van de bestaande tijdelijke regeling. Vrijdag verzocht Brad Pitt de rechter om gezamenlijke voogdij over de kinderen. Deze strijd lijkt nog niet voorbij te zijn.

Pitt heeft zijn kinderen sinds de breuk met Jolie in september twee keer gezien onder begeleiding van een psycholoog van de kinderbescherming. De acteur heeft volgens zijn ex geen goede invloed op de kinderen. Ze zegt dat hij verbaal en fysiek agressief is geweest tegen hun oudste zoon Maddox, iets wat Brad ontkent.