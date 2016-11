Charlotte Riley speelt hertogin Kate

LONDEN - Charlotte Riley kruipt in de huid van de hertogin van Cambridge voor een nieuwe BBC-film, King Charles III. Het drama van 90 minuten speelt zich af in de toekomst, wanneer hertogin Kate's schoonvader, prins Charles, koning wordt na de dood van koningin Elizabeth.

Door ANP - 9-11-2016, 3:15 (Update 9-11-2016, 3:15)

Koning Charles wordt gespeeld door Tim Pigott-Smith, die de rol ook al vertolkte in het gelijknamige toneelstuk waar de film op is gebaseerd. Het stuk won de belangrijke Britse theaterprijs Oliver Award en werd genomineerd voor de Amerikaanse Tony Award.

De opnames gaan deze maand van start en de film moet volgend jaar op televisie te zien zijn. De 34-jarige Riley is getrouwd met de 39-jarige Britse acteur Tom Hardy, die in Hollywoodproducties als Inception te zien was.