ANP Grey's Anatomy-actrice bevalt en stemt

SEATTLE - Grey's Anatomy-actrice Caterina Scorsone is dinsdag bevallen van een dochtertje. Op een foto die ze deelde via Twitter is te zien dat de Canadese ondanks de bevalling ook nog heeft gestemd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 9-11-2016, 2:31 (Update 9-11-2016, 2:31)

"I'm with her", schreef ze bij de foto, waarop een babyhandje te zien is naast een button met de tekst "I Voted". De actrice maakte ook duidelijk dat ze voor Hillary Clinton heeft gestemd. "De toekomst is vrouwelijk", schreef ze.

Het meisje heet Paloma Michaela Giles. Caterina heeft al één dochtertje, Eliza.