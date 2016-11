Michael Bublé zegt optreden BBC af

ANP Michael Bublé zegt optreden BBC af

LONDEN - Michael Buble wil voorlopig het podium niet op. De zanger heeft een optreden bij de BBC Music Awards op 12 december afgezegd. Eerdere verplichtingen annuleerde hij al, nadat bij zijn zoontje Noah kanker werd vastgesteld.

Door ANP - 9-11-2016, 1:49 (Update 9-11-2016, 1:49)

"We wensen Michael en zijn familie het beste", zei Bob Shennan van de BBC in een reactie. Vrijdag maakten Michael en zijn vrouw Luisana bekend dat de 3-jarige Noah ziek is en in de Verenigde Staten wordt behandeld. Eerder die week annuleerde hij al een bezoek aan RTL Late Night in Nederland.

De Canadese zanger en de Argentijnse actrice hebben naast Noah nog een elf maanden oude zoon, Elias.