ANP Hero Brinkman op podium als Donald Trump

AMSTERDAM - De Amerikaanse verkiezingen maakt onvermoede talenten los in sommige politici. Zo traden oud-PVV'er Hero Brinkman en onderwijsminister Jet Bussemaker dinsdagavond tijdens een verkiezingsavond in de Melkweg in Amsterdam op als presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton.

Door ANP - 8-11-2016, 22:44 (Update 8-11-2016, 22:44)

Op Twitter oogstte het duo veel lof voor hun vertolking. Op diverse plekken in de grote steden, zoals de Melkweg, worden de verkiezingen van minuut tot minuut gevolgd.

In de Stadsschouwburg Utrecht beleven dinsdagavond zo'n vierhonderd bezoekers het Amerikaanse verkiezingsspektakel door naar een 12 uur durende theatermarathon te kijken. Daar wordt live theater geschreven over de verkiezingen. Die sketches en reportages worden direct opgevoerd.

House of Cards

De schrijvers en acteurs worden gevoed via nationale en internationale televisie en 'eigen correspondenten’ in Amerika. Als zich opvallende zaken voordoen, zoals relletjes of demonstraties, wordt dat direct vertaald in de sketches en andere scènes. De acteurs brengen het verhaal via een autocue ten tonele.

Uitvoerders zijn theatermakers van Orde van de Dag & Het Zuidelijk Toneel in samenwerking met het Nationale Toneel. Om de mensen vast te houden, wordt er net als in veel Amerikaanse series gewerkt met cliffhangers. "Vergelijk het met House of Cards", aldus een woordvoerder. "In die zin is het ook net binge watchen (veel afleveringen achter elkaar bekijken) wat de bezoekers gaan doen."