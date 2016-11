Ferry Doedens spuit een luchtje voor opgaan

ANP Ferry Doedens spuit een luchtje voor opgaan

UTRECHT - Acteur Ferry Doedens spuit altijd een luchtje op voordat het doek opgaat van een musical waar hij in speelt. Dat bekent hij voorafgaand aan zijn première van The Bodyguard, waarin hij de komende acht maanden als gewiekste manager Sy Spector te zien is.

Door ANP - 8-11-2016, 18:33 (Update 8-11-2016, 18:33)

"Het is natuurlijk fijn voor je tegenspelers als je lekker ruikt, maar ook een soort bijgeloof”, lacht hij. Doedens weet niet wat er zou gebeuren als hij het niet deed. "Dat is nog nooit voorgekomen.” Zijn favoriete merk is trouwens Acqua di Parma.

De acteur speelt in The Bodyguard een nichterige karikatuur. Maar dat vindt hij niet erg. "Mijn rol is er om de mensen aan het lachen te krijgen, niet meer en niet minder. En dat lukt mij elke avond prima. De mensen genieten met volle teugen.” Zingen mag zijn Sy Spector overigens niet. “Maar dat doe ik ’s avonds thuis wel. Die nummers van zangeres Whitney Houston blijven toch in je hoofd hangen.”

Cokeverslaving

Doedens is vanaf eind december ook weer te zien in soapserie GTST. Hij werd vorige jaar de serie uitgezet vanwege de problemen die zijn cokeverslaving opleverden op de set. Inmiddels is de acteur weer ‘clean’ en mag zijn personage Lucas Sanders terugkeren. “We zijn alweer een paar weken aan het opnemen en het voelt als een warm bad. Maar verder mag ik er niets over zeggen: de fans moeten gewoon blijven kijken om erachter te komen.”

De Friese hunk hanteert tegenwoordig een strikt regime van reinheid en regelmaat in zijn leven. “Ik sport veel, ik slaap veel en ik eet heel gezond. Mijn vriend is ook mijn personal trainer, dus die houdt daar streng toezicht op. Al slipt er af en toe wel natuurlijk wel een hamburgertje tussendoor, daar doet hij niets aan.”